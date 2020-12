Orientamento: lo sportivo del Fossombroni si può fare online e in presenza

Il 10, 17, 24 e 29 gennaio sarà possibile fare incontri in presenza a gruppi di 5 studenti alla volta, esclusivamente su prenotazione, chiamando il numero 329 0774527 oppure attraverso il sito della scuola, al seguente indirizzo: isisfossombroni.edu.it/orientamento-a-s-2020-2021/

Per partecipare ad un incontro in presenza è necessario compilare il form oppure inviare una mail indicando un recapito telefonico per poter concordare data e ora.

Ricordiamo che l’Istituto “V.Fossombroni” presente nel territorio grossetano da più di 80 anni, scuola d’eccellenza che ha preparato un numero importante di professionisti inseriti nel tessuto economico di Grosseto e oltre, nell’ultimo decennio ha rinnovato la sua offerta formativa, e ha ampliato gli indirizzi di studio.

Una offerta formativa che si completa con la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche ed informatiche di vario livello, che consentono agli studenti del Fossombroni di acquisire quelle competenze richieste dal mondo universitario e dal mondo del lavoro e che permetteranno loro di affrontare e superare le sfide che incontreranno una volta usciti dalla scuola per essere protagonisti nella costruzione del loro futuro.