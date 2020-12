Iscrizioni a scuola: è già possibile registrarsi sul sito del Ministero

GROSSETO – Partiranno il 4 gennaio le iscrizioni alle scuole elementari e secondarie di primo o secondo grado. Già da ieri, sabato 19 dicembre, però, è possibile registrarsi on line sul sito del Ministero, condizione indispensabile per poi effettuare l’iscrizione.

«Per accedere al Servizio – si legge sul sito del Ministero dell’istruzione – devi essere Registrato. La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Se sei già registrato non dovrai ripetere tale operazione. Se hai un’identità digitale Spid non devi fare la registrazione e puoi accedere al servizio a partire dal 4 gennaio 2021 (a questo LINK)».

Le iscrizioni vere e proprie alle prime classi potranno essere effettuate poi dalle 8 del 4 gennaio alle 20 del 25 gennaio 2021. Le iscrizioni on line sono obbligatorie per lescuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Chi ha l’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Per tutti gli altri sarà invece necessaria la registrazione che, appunto è possibile fare già da ieri.

Per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della scuola o del Centro di formazione professionale (Cfp) prescelto. Puoi trovare il codice della scuola o del Cfp attraverso il sito web Scuola in Chiaro.