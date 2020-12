Grosseto, con il Como non bastano tre reti e tanta grinta

di 9 Galleria fotograficaGrosseto-Como 3-4 le foto di Paolo Orlando









Foto di Paolo Orlando

Con Polidori e Campeol non al meglio, Magrini schiera Raimo a destra e Simeoni sulla sinistra, con Ciolli-Gorelli centrali e Fratini davanti alla difesa. Sersanti e Kraja mezz’ali con Sicurella dietro al tandem offensivo composto da Boccardi e Galligani. Il primo squillo è di marca biancorossa e arriva al 7’, con il tiro di Boccardi che impegna Facchin in una parata a terra. Il Como però risponde subito con un tiro che Barosi para ma non trattiene e davanti porta Ferrari è il più lesto a insaccare. Il vantaggio però dura poco, perché il Grosseto attacca a testa bassa con Galligani bravo a cercare Simeoni che di prima trova la traiettoria giusta che vale l’immediato pareggio. La partita è bella e al 16’ è il Como, con un siluro di Crescenzi da centrocampo, a colpire la traversa e un minuto più tardi a colpire anche un palo con l’attaccante Ferrari. Alla mezz’ora gli ospiti passano di nuovo in vantaggio, grazie a una ripartenza di Cicconi che salta Raimo, entra in area e beffa Barosi con una palla sotto che si deposita in rete. Al 36’ serpentina di Galligani che entra in area e cerca il secondo palo, ma il pallone esce di poco a lato. In fondo al sacco, però, finisce il pallone di Boccardi, che chiude un micidiale contropiede riportando in parità il risultato. Partita velocissima e a pochi minuti dall’intervallo arriva anche il quinto gol, con la palla messa in mezzo da Mcnulty e spinta in rete ancora da Cicconi, che anticipa Simeoni.

Il secondo tempo si apre subito con un rigore assegnato al Grosseto, per un tocco di mano in area, ma che poco dopo il guardalinee annulla. Qualche minuto dopo il cross di Simeoni rimpalla su un giocatore e arriva a Fratini che di prima esplode un siluro che si alza di poco sopra la traversa. Al 12’ Galligani conquista un’ottima punizione dal limite, che batte forte e Facchini respinge ma il più lesto ad arrivare sul pallone è Sersanti che mette in rete pareggiando i conti: 3-3 e partita bellissima. Cicconi al 25’ ci prova su punizione, ma la sfera si perde di poco sul fondo. Alla mezz’ora Barosi respinge una punizione e sull’intervento successivo il giudice di gara assegna un rigore al Como. Dagli undici metri Gabrielloni porta di nuovo in vantaggio gli ospiti, per il 3-4 finale.

GROSSETO-COMO 3-4

GROSSETO: Barosi, Raimo, Gorelli, Ciolli, Simeoni (18’ st Polidori), Fratini (36’ st Russo), Sersanti (26’ st Cretella), Kraja, Sicurella (18’ st Pedrini), Boccardi (26’ st Moscati), Galligani. A disposizione: Antonino, Pierangioli, Campeol, Manicone, Consonni, Kalaj, Vrdoljak. All. Magrini.

COMO: Facchin, Iovine, Terrani (34’ st Walker), Cicconi (34’ st Solini), Crescenzi, Bellemo, Hmaidat (27’ st Arrigoni), Mcnulty (17’ st Gatto), Bertoncini, Ferrari (17’ st Gabrielloni), Dkdak. A disposizione: Zanotti, Toninelli, Bovolon, Celeghin, Foulds, Agyakwa, Magrini. All. Gattuso.

ARBITRO: Nicolò Marini di Trieste (Giacomo Pompei di Poentini, Simone Teodori di Fermo).

RETI: 8’ Ferrari, 12’ Simeoni, 30’ e 44’ Cicconi, 39’ Boccardi, 12’ st Sersanti, 30 st Gabrielloni.