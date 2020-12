GROSSETO – In sella alla moto per omaggiare i sanitari del Misericordia. E’ arrivato così questa mattina il Babbo Natale del Moto Club Granducato Bikers di Grosseto insieme ai volontari delle sezioni grossetane della Croce Rossa, dell’Humanitas e della Misericordia.

Alla presenza del direttore dell’ospedale Massimo Forti e di alcuni professionisti sanitari, i centauri vestiti da Babbo Natale e da Elfo si sono riuniti nel parcheggio della nuova ala del Misericordia, come noto dedicata alla gestione dei casi Covid, per portare un saluto e un augurio di felice Natale, sgassando con le moto e salutando i professionisti che si sono affacciati dai reparti. In segno di ringraziamento per tutti coloro che stanno in prima linea nella battaglia al Covid-19, hanno portato in dono dei gagliardetti e dei cesti natalizi.

“Ringrazio il Moto Club e le associazioni di volontariato presenti stamattina per il bel gesto di vicinanza ai nostri professionisti – dichiara il direttore Forti – Tali dimostrazioni portano speranza e coraggio a chi da molti mesi si impegna nella cura dei pazienti contagiati dal Covid, ricoverati in questa struttura dedicata perchè bisognosi di assistenza ospedaliera. Il calore del Club, delle associazioni e dei cittadini sarà di sostegno in questo Natale per tutti particolare”.

“Anche questo anno abbiamo deciso di realizzare la nostra abituale iniziativa di Natale come segno di riconoscenza verso le strutture sanitarie grossetane per l’impegno che da sempre, ma ancor più in questo particolare periodo, hanno dimostrato alla cittadinanza – afferma Vittorio Conte, presidente Moto Club grossetano – Per noi è un onore e un privilegio essere qui oggi a omaggiare tutto il personale”.