Coronavirus: 13 nuovi positivi su 419 tamponi. 18 i guariti

GROSSETO – 13 nuovi positivi in provincia di Grosseto, 43 in tutta la Asl sud est (Arezzo, Grosseto, Siena). È il risultato dei 443 tamponi effettuati in provincia di Grosseto. 18 i guariti. I dati sono, come di consueto, resi noti dalla Asl. Le persone positive in carico sono 419.

I nuovi positivi sono così distribuiti: sette a Grosseto, due a Orbetello e altrettante a Gavorrano, e uno rispettivamente a Castel del Piano e a Scarlino. 29 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia, dieci in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 48 Provincia di Arezzo 20 Provincia di Siena 13 Provincia di Grosseto 13 Extra USL 2

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 1 4 2 9 1 3 Grosseto 1 2 5 5 – – Siena – 2 2 4 3 2 Totale ASL TSE 2 8 9 18 4 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedi 14/12/2020 Martedì 15/12/2020 Mercoledì 16/12/2020 Giovedì 17/12/20 Venerdi 18/12/2020 Sabato 19/12/2020 Domenica 20/12/2020 Arezzo 21 47 43 21 22 26 20 Siena 23 11 28 14 43 24 13 Grosseto 4 44 8 5 49 8 13 Totale Asl Tse 48 108 79 40 115 60 48

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castel Del Piano 1 Gavorrano 2 Grosseto 7 Orbetello 2 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 61 TI San Donato Arezzo 18 TI Nottola 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 29 TI Misericordia Grosseto 10

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 555 Provincia di Siena 661 Provincia di Grosseto 443

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 683 Provincia di Siena 450 Provincia di Grosseto 419

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 471 Provincia di Siena 304 Provincia di Grosseto 348

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1707 Provincia di Siena 1475 Provincia di Grosseto 828

Guariti Provincia di Arezzo 22 Provincia di Siena 12 Provincia di Grosseto 18