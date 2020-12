Carpi più bravo a difendersi, battuta d’arresto per la Pallamano Follonica

FOLLONICA – Sconfitta esterna per la Starfish Pallamano Follonica, che de interrotta la sua serie positiva sul parquet del Carpi per 31 a 19. Follonichesi apparsi molto provati atleticamente pur giocando nel primo tempo alla pari con i più esperti carpigiani che poi iniziano ad allungare con azioni molto veloci e con una difesa che ha nel portiere un vero baluardo, a tratti impenetrabile; 16-10 il parziale di metà gara. La sconfitta si concretizza nel secondo tempo per i ragazzi di Pesci e Cecchini fino al definitivo 31-19.

I ragazzi del golfo dovranno stringere i denti ancora una voltane turno infrasettimanale di mercoledì a Teramo contro una delle più forti squadre del girone.

Comunque l’entusiasmo e la compattezza tra i giovani del presidente Antonino Vella, che al telefono non ha mancato di far sentire la vicinanza della società verso di loro, non hanno subito nessun contraccolpo, con gli atleti consapevoli che queste partite sono di stimolo per l’enorme bagaglio di esperienza che faranno in questo campionato.