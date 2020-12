Un’altra big esulta a Grosseto, Atlante battuto dall’Olimpia Regium nell’ultima gara del 2020

GROSSETO – Ha un finale amaro l’anno solare dell’Atlante Grosseto, strapazzato 7-3 in casa dall’Olimpia Regium, una delle regine del girone C di serie B.

Nel primo tempo grossetani pericolosi in un paio di occasioni con Mateo, ma decisivo anche Ledda con parate importanti. Fra il 5′ e il 6′ botta e risposta fra Varela e Ruggiero, con il bomber maremmano che poi colleziona un’altra bella occasione a porta vuota, sfumata. Occasione al 10′ per i locali da punizione, con Spinelli che manda alto. Al 16′ vantaggio degli ospiti con Ben Saad; ottima la risposta di Ledda neanche un minuto dopo su un’altra fiammata ostile ma a seguire arriva il terzo gol dell’Olimpia di nuovo con Ben Saad.

Ripresa subito movimentata, con il 2-3 di Spinelli e col 2-4 griffato Mazzariol in poco più di un minuto. L’Olimpia dilaga ancora con Mazzariol dopo una bella azione a ragnatela. Più deconcentrato, l’Atlante cerca di rimettersi in carreggiata, colpendo un palo con Spinelli e collezionando un paio di ripartenze, con giocate palla a terra, ma la porta rivale è inarrivabile. Dal canto loro gli emiliani non si fermano mai e al 12′, dopo un palo pieno, la sfera va a Ben Saad che stavolta sorprende Ledda: è il bolide del 2-6. Tiro anche per Bonini, ma il portiere del Grosseto manda in angolo. Gloria anche per Ferrari che segna il settimo gol del Regium. Al 18′ l’Atlante riduce il passivo dopo la traversa di Varela: imprendibile l’intervento successivo di Spinelli, per il definitivo 3-7.

ATLANTE GROSSETO: Ledda, Cipollini, Baluardi, Varela, Gianneschi, Faleschi, Tezza, Senesi, Pasquini, Spinelli, Mateo, Tamberi. All. Izzo.

REGGIO EMILIA: Vezzani, Caffarri, Edinho, Beatrice, Ben Saad A., Bonini, Montanari, Ferrari, Ruggiero, Aieta, Ishitsuka, Mazzariol. All. Grossi.

ARBITRI: Romeo di Roma e Serra di Tivoli (cronometrista: Lacrimini di Città di Castello).

MARCATORI: 4’20” Varela, 5’15” Ruggiero, 15’30”, 17’20” e 12’27” Ben Saad A., 1’20” st Spinelli, 2’09” st e 4’47” st Mazzariol, 17’30” st Ferrari, 18’08” st Spinelli.