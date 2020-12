Simone Giorgetti lascia il suo tecnico Raffaele D’Amico, ecco il suo nuovo entourage

GROSSETO – Riunione speciale nella sede della promoter internazionale Rosanna Conti Cavini fra Simone Giorgetti, unico pugile professionista di Grosseto, con i suoi nuovi maestri Angelo e Riccardo Gasparri, per sancire questa nuova unione, dopo che il pugile grossetano aveva lasciato il suo tecnico Raffaele D’Amico che lo seguiva da quando Giorgetti aveva iniziato a fare pugilato.

Giorgetti, attuale detentore delle cinture tricolori dei superwelter, titolo conquistato lo scorso anno a Roma, non è stato molto chiaro nel dichiarare le motivazioni che lo hanno portato lontano dal suo primo ed unico allenatore fino ad ora, Raffaele D’Amico, ma ha solo detto che la decisione è stata presa per motivi personali.

Era presente anche tutto lo staff della Boxe Rosanna Conti Cavini, con Rosanna Conti Conti Cavini, che è la sua manager, la figlia Monia, vice presidente dell’organizzazione e Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, i maestri Angelo e Riccardo Gasparri, che sono anche gli allenatori di Christian Gasparri e il preparatore atletico di Giorgetti, Matteo Diddi.

Da oggi in avanti l’entourage di Simone Giorgetti sarà composto dai maestri Angelo e Riccardo Gasparri, dal preparatore atletico Matteo Diddi e dal nutrizionista Francesco Lampredi, con il pugile grossetana che si allenerà nella palestra della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” e nella palestra Cosmo Boxe di Tarquinia. Un grosso in “bocca al lupo” al nuovo gruppo di lavoro per raggiungere traguardi importanti.