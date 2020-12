Sconti nei negozi del centro storico: le vetrine si colorano per l’iniziative del Ccn

GROSSETO – “Un acquisto cosciente sostiene l’economia e il lavoro della tua città”. Queste le parole protagoniste nelle oltre 200 vetrofanie che l’associazione dei commercianti del Centro Storico di Grosseto, il Centro Commerciale Naturale del Centro Storico di Grosseto, ha fatto stampare e ha regalato a tutti gli esercenti del cuore economico della città.

“Come consiglio direttivo del Ccn Centro Storico Grosseto – spiega il presidente Enrico Collura – abbiamo voluto fare questo regalo non solo a chi è associato con noi, ma a tutti i commercianti del centro: dobbiamo infatti prodigarci perché il comparto diventi sempre più unito. Noi abbiamo voluto fare il primo passo, adesso speriamo che i colleghi che finora non si sono uniti al Ccn si ricredano e sposino la nostra causa. Vogliamo uscire fuori, far sentire la nostra voce, far vedere il bello, esaltare ciò che abbiamo per far capire che quest’annata così difficile ci ha piegato ma non spezzato. Oltre alle vetrofanie, un’altra opera di “abbellimento” che abbiamo voluto mettere in atto in queste settimane, è stata quella di colorare le vetrine principali del fondo ex H&M che campeggiavano in mezzo a Corso Carducci tutte completamente bianche: da un’idea nata per caso da una chiacchierata con il sindaco Vivarelli Colonna, e grazie alla generosità dell’accademico d’arte Giovanni Rossetti che ci permesso di utilizzare gratuitamente le sue foto, abbiamo installato due enormi adesivi con delle immagini della nostra bellissima Maremma. Ci auguriamo ovviamente che il fondo venga presto riaffittato, nel frattempo lo sfrutteremo come vera e propria vetrina del nostro territorio.”

“Il messaggio che vogliamo lanciare – aggiunge Vincenzo de Sapio, vice presidente dell’associazione – è chiaro: dobbiamo lavorare tutti per tornare a far girare un’economia locale non solo per il guadagno ora e subito dei commercianti attualmente attivi, ma per permette ai nostri giovani di avere uno scenario su cui affacciarsi non appena avranno l’età per iniziare a lavorare.

Come fare? Bè, secondo noi il punto cardine è quello di ragionare sugli acquisti che facciamo, di prediligere la spesa locale rispetto ai grandi e-commerce globali, ma anche rendere bello l’ambiente in cui viviamo, in questo caso il centro storico.

Tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane, dalle vetrofanie ai manifesti di buone feste, dalle luminarie all’operazione di co-marketing con i supermercati Conad, ha avuto in comune gli aspetti di bellezza, fruibilità e convenienza, punti fondamentali su cui continuare a lavorare”.

“Vediamo che in tanti – concludono dal direttivo del Ccn – tra associazioni di categoria, enti pubblici e privati si stanno muovendo verso questa direzione e a tutti loro diciamo: noi ci siamo. Per quel che possiamo vogliamo fare rete, vogliamo attivare sinergie perché solo facendo un lavoro di squadra si possono ottenere risultati importanti, solo proponendo un fronte unito possiamo “stuzzicare” le coscienze delle persone.”

L’operazione di scontistica reciproca con i negozi Conad e i negozi del Centro Storico di Grosseto continuerà fino al 31 gennaio:

Quando sei da Conad: fino al 17 gennaio, se fai la spesa in uno dei 3 punti vendita Conad di Grosseto (Aurelia Antica, via Clodia, via Senegal), presentando la tua Carta Insieme riceverai subito una cartolina per usufruire di uno sconto nei negozi del Centro Commerciale Naturale di Grosseto aderenti all’iniziativa, da spendere entro il 31 gennaio 2021. Per ottenere lo sconto in centro, basterà mostrare il coupon e la Carta Insieme Conad.

Quando sei nel centro storico di Grosseto: fino al 17 gennaio, a fronte di un acquisto in un negozio del centro commerciale naturale aderente all’iniziativa, riceverai una cartolina da utilizzare entro il 31 gennaio 2021, in uno dei 3 punti vendita Conad di Grosseto (Aurelia Antica, via Clodia, via Senegal) per usufruire di uno sconto di 5€ su una spesa minima di 20€ in prodotti a marchio Conad, Sapori&Dintorni Conad, Verso Natura, Piacersi, Alimentum Conad. Per ottenere lo sconto basterà mostrare la Carta Insieme Conad.