Il Natale arriva a Casalecci, e le letterine dei bambini sono “destinazione Polo Nord”

CASALECCI – Stamani, 19 dicembre, il sindaco di Grosseto Antonfrancecsco Vivarelli Colonna, insieme all’assessore Riccardo Megale, ha incontrato una piccola delegazione di Casalecci (Grosseto) che si è prodigata per gli addobbi natalizi dell’area verde della località.

L’albero, voluto dal Comune di Grosseto, è stato arricchito dalle palline di Natale degli abitanti della zona.

Un gruppo di ragazzi di Casalecci, inoltre, ha installato la rappresentazione di Babbo Natale, con la slitta e le renne, per rendere più gioioso e suggestivo il periodo natalizio. Inoltre, accanto all’albero, è stata realizzata una cassetta per “La posta di Babbo Natale to North Pole”.