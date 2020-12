Doppio appuntamento con i mercati prima di Natale

GROSSETO – Doppio mercato straordinario in programma prima di Natale. Ai consueti giorni di apertura del mercato coperto di piazza dei Lavatoi, infatti, si aggiunge l’ulteriore apertura in programma per domani (domenica 20) dalle 7:30 alle 18.

Ma non solo. Si rinnova anche l’appuntamento con i banchi del giovedì, che domenica mattina saranno a disposizione per gli ultimi acquisti prima delle feste. In questo caso attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata dalle 6:30 alle 16 in via Ximenes nel tratto tra via Gramsci e piazza De Maria, in piazza Esperanto, in piazza De Maria e nel parcheggio di porta Corsica.

“Ringraziamo i commercianti – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Commercio, Riccardo Ginanneschi – per la disponibilità che hanno dato nel fornire un ulteriore servizio ai cittadini. Per quanto possibile, cerchiamo di non far spegnere la magia del Natale”.