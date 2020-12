Domani a Grosseto l’ultimo mercato dell’anno. Ambulanti: «Occasione per gli ultimi regali»

GROSSETO – Domani (domenica 20 dicembre) sarà l’ultima occasione per fare acquisti al mercato di Grosseto: sarà di fatto l’ultimo mercato dell’anno. Con il Dpcm che ha istituito la zona rossa salterà infatti il mercato prenatalizio che avrebbe dovuto svolgersi giovedì 24 dicembre, ossia la vigilia di Natale.

«Vogliamo ringraziare i nostri clienti, invitandoli a venirci a salutare in questo ultimo giorno in piazza prima di Natale – afferma Simone Zippilli, presidente provinciale Anva Confesercenti -. Domani sarà l’occasione per fare gli ultimi acquisti, gli ultimi regali da mettere sotto l’albero, per questo ci farà piacere fare gli auguri a tutti i nostri clienti più affezionati che vorranno venire a trovarci».

«È anche merito dei nostri clienti se siamo riusciti a tornare al lavoro, grazie all’attenzione scrupolosa con cui hanno rispettato le regole e le indicazioni indispensabili per frequentare il mercato in sicurezza. E vogliamo anche ringraziare l’amministrazione comunale che si è resa subito disponibile per aiutarci a predisporre un sistema di sicurezza, anche grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato che sono state indispensabili» prosegue il presidente degli ambulanti Confesercenti.

Quindi a Grosseto domani sarà ancora possibile curiosare tra i banchi per trovare un ultimo pensierino o quel regalo che ci manca. Anche nel resto della provincia, sono confermati quei mercati (o anche mercatini rionali) che si svolgeranno sino a mercoledì 23 compreso (e poi ancora dal 28 al 30): da quello di Porto Ercole di lunedì, a martedì con Porto Santo Stefano, Ribolla e Scarlino e il mercoledì a Massa Marittima.

«A tutti i nostri clienti giunga l’augurio degli ambulanti per un sereno Natale» conclude Zippilli.