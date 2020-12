Coronavirus, emergenza povertà: tornano i buoni spesa del Coeso per le famiglie

GROSSETO – Tornano i buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid e per i Comuni di Grosseto, Follonica e Arcidosso il servizio sarà gestito dal Coeso Società della Salute. Ammonta a quasi 500 mila euro la cifra stanziata per il comune capoluogo, circa 130 mila euro quella stanziata per Follonica e 28 mila euro saranno a disposizione delle persone residenti ad Arcidosso.

A partire da lunedì 21 dicembre, le persone residenti a Grosseto, Follonica e Arcidosso, quindi, che hanno già usufruito dei buoni spesa potranno rinnovare la loro richiesta sul sito internet del Coeso all’indirizzo www.coesoareagr.it, mentre chi non ha mai avanzato la richiesta potrà farlo, con la stessa procedura, da mercoledì 23 dicembre. Dalla home page, infatti, si potrà accedere a un’area dove inserire il proprio nome, cognome e codice fiscale e recapiti e dove confermare la propria situazione economica o richiedere una valutazione scegliendo tra le due opzioni cliccabili.

Le persone che completeranno la procedura saranno poi contattate dagli operatori della Società della Salute che comunicheranno loro l’ammontare dei buoni spesa: questa volta, l’importo erogato sarà caricato sulla tessera sanitaria del ricevente che potrà essere utilizzata proprio come una carta di pagamento. I buoni dovranno essere spesi entro due mesi dal momento dell’attivazione e del caricamento dell’importo sulla tessera sanitaria. Ogni richiedente potrà avere un contributo da un minimo di 150 a un massimo di 300 euro.

Le persone in carico ai servizi sociali, invece, saranno contattate direttamente dell’assistente sociale di riferimento che si occuperà di assisterle nella presentazione della domanda.

Per i cittadini residenti negli altri comuni della zona socio sanitaria sono previste altre modalità per la richiesta dei buoni che saranno comunicate a breve. I buoni spesa sono spendibili per i generi alimentari e i beni di prima necessità in una serie di esercizi convenzionati, consultabili sul sito del Coeso. L’elenco, che sarà pubblicato sul sito del Coeso da lunedì, è in continuo aggiornamento.