Coronavirus, emergenza povertà: Comune e Coeso cercano negozi per ampliare l’offerta dei buoni spesa

GROSSETO – L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Coeso Sds, cerca operatori economici interessati ad aderire all’erogazione di “buoni spesa” rivolti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid – 19 e a quelli in stato di bisogno. Tali buoni verranno forniti sotto forma di accreditamento su tessera sanitaria e saranno spendibili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in esercizi commerciali con sede nel Comune di Grosseto.

“Vogliamo ampliare la rete di sostegno alle famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche sociali, Mirella Milli – coinvolgendo i commercianti che vendono beni di prima necessità nella nostra città. Ringraziamo il Coeso Sds per la collaborazione in questo fondamentale progetto”.

Al fine di integrare l’elenco degli esercizi aderenti all’iniziativa, i commercianti interessati ad aderire all’iniziativa dovranno inviare il modulo reperibile sul sito del Comune, nella sezione “Novità”, all’indirizzo email aiutagrosseto@comune.grosseto.it.

Il beneficiario vedrà accreditato sulla propria tessera l’importo spettante, come su una carta prepagata, tale importo potrà essere speso unicamente presso gli esercizi aderenti; gli esercenti aderenti riceveranno, tramite Coeso, un rimborso mensile degli importi “incassati” dalle tessere sanitarie.

Ulteriori indicazioni sule specifiche della procedura attivata tramite apposita piattaforma collegata ad un’app da scaricarsi su telefono o tablet, potranno essere richieste al Coeso Sds contattando Pierpaolo Giorgi al numero al numero 0564/439210 oppure all’indirizzo email p.giorgi@coesoareagr.it.

Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli operatori economici che hanno legittimamente manifestato il proprio interesse ai sensi del presente avviso.

Per maggiori informazioni sul presenta avviso è possibile telefonare al numero 3355429659 o scrivere a aiutagrosseto@comune.grosseto.it.