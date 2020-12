Berardi: «Lavori di recupero della Laguna: il via libera della Giunta»

ORBETELLO – Via libera della Giunta comunale di Orbetello quest’oggi ai lavori di recupero ambientale della Laguna. «Il Governo cittadino – dichiara il senatore Roberto Berardi, parlamentare ed amministratore della città dei Presìdi – ha infatti dato l’avvio alle attività di rimozione delle alghe dall’intero ambito lagunare, prevedendo altresì una serie di interventi che, grazie al sostegno delle risorse europee del Feamp consentiranno di disegnare un nuovo percorso di sviluppo dell’intera area».

«Desidero ringraziare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per aver messo a disposizione della nostra amministrazione ingenti risorse europee, finanziando un progetto avallato a suo tempo dal ministro Gianmarco Centinaio e confermato dall’attuale responsabile di via XX Settembre ministro Teresa Bellanova. Si tratta – prosegue Berardi – di un’occasione molto importante che, nonostante le difficoltà enormi che sta vivendo l’intera comunità nazionale, abbiamo voluto portare avanti con determinazione convinti che la Laguna presenti margini di crescita esponenziali per tutta la nostra cittadinanza ma anche, e soprattutto, per coloro che molto presto torneranno a trascorrere del tempo in una terra che ha molto da offrire, in termini globali».

«Il progetto, la cui gestione sarà portata avanti con la collaborazione del direttore generale del Mipaaf, Riccardo Rigillo, che ringrazio per l’attenzione data al nostro territorio, valorizzerà il significato strategico della tutela della biodiversità in un’ottica di sviluppo economico, con investimenti indirizzati anche alla riapertura del Laboratorio, potendo contare sull’esperienza antica dei Pescatori di Orbetello e sulla collaborazione scientifica di esperti internazionali del circuito FAO e di altri atenei italiani, assieme con il sempre presente Gilberto Ferrari Direttore di Federcoopesca e Presidente di CIRSPE (Centro Italiano Ricerca e Studi per la Pesca) cui va il merito di aver offerto tutto il sostegno necessario per la messa a punto di un’iniziativa che ambisce a diventare un benchmark per il settore della Pesca e dell’acquacoltura italiano».

«Senza dimenticare la collaborazione con il senatore Francesco Battistoni, vicepresidente Commissione agricoltura Senato, in merito a nuovi provvedimenti per semplificare la gestione, sviluppo e tutela di un ambiente unico come la Laguna di Orbetello, e non solo. Obiettivo Laguna2030, progetto ambizioso ma la “squadra” è pronta a realizzare tutto quanto necessario per rendere la Laguna un esempio da seguire in Italia e nel Mondo».