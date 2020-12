Ambiente, il sindaco incontra l’assessore regionale: «Insieme per risolvere i problemi della città»

PIOMBINO – Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, accompagnato dall’assessore Carla Bezzini, ha incontrato a Firenze l’assessore regionale all’Ambiente, Monia Monni, per affrontare i problemi ambientali della città toscana e confrontarsi sui possibili scenari di risoluzione.

“Abbiamo trattato i temi cruciali di Piombino – afferma il sindaco Francesco Ferrari -: dalle bonifiche a Rimateria. È stata un’occasione per discutere delle azioni da mettere in campo per il territorio, in un’ottica di fattiva collaborazione e di dialogo che ci auguriamo possa essere continuo. La Regione Toscana, infatti, gioca un ruolo importante ed è il momento di lavorare insieme per realizzare tutti quei progetti che aspettiamo da tempo e per i quali il Comune sarà protagonista attivo. Crediamo, infine, che questo possa essere un momento di straordinaria opportunità per utilizzare le risorse del Recovery Fund nel dare un futuro alternativo alla nostra città”.

“È stato un incontro costruttivo – è quanto dichiara l’assessore regionale Monia Monni – che ha sottolineato il comune intento di lavorare nell’interesse delle cittadine e dei cittadini di Piombino. Ci sono tematiche complesse che richiedono un comune ed intenso sforzo per essere affrontate con serietà, prospettiva e capacità di innovazione, in uno spirito pienamente collaborativo. Abbiamo condiviso le opportunità che nel prossimo futuro potrebbero dispiegarsi anche grazie all’utilizzo delle risorse europee, con la richiesta, avanzata al Governo dalla Regione, di destinare le risorse necessarie per la bonifica del SIN di Piombino. Il confronto si è sviluppato anche sul tema della discarica di Rimateria, in merito alla quale abbiamo avuto modo di condividere idee e proposte. Anche su questo c’è stato un reciproco impegno a mantenere aperto un dialogo costante che porti alla individuazione delle soluzioni necessarie”.