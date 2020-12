Ai Pattinatori il trofeo Panathlon 2020 ex equo col Grosseto Calcio, i ringraziamenti del presidente Osti

GROSSETO – Un prestigioso riconoscimento è stato assegnato nelle scorse ore al Circolo Pattinatori Grosseto 1951: il trofeo Panathlon 2020, ex aequo con l’Us Grosseto, promossa in serie C. La società del presidente Stefano Osti, tornata in serie A1 a distanza di 42 anni, nel 2019 aveva ricevuto dal Panathlon un premio di merito per la promozione in A2. Quest’anno la commissione, composta, da autorevoli rappresentanti della stampa locale, dal presidente del club Franco Rossi, dal vice Franco Ferretti e dai consiglieri Angelo Serafini e Franco Esposito, ha voluto assegnare il trofeo più importante. La consegna avverrà appena l’emergenza sanitaria lo consentirà.

«Siamo orgogliosi – dice il presidente del Circolo Pattinatori, Stefano Osti – di aver ricevuto questo riconoscimento da parte del Panathlon Club di Grosseto, oltretutto insieme alla storica Unione Sportiva Grosseto, Ringraziamo il presidente del Panathlon Franco Rossi e tutta la commissione, che ci ha indicato come meritevoli di questo prestigioso premio. Da parte nostra ci impegneremo a meritarlo sempre di più».