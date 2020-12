Una lettrice: «Paese senza telefono: isolati da una settimana e io sono positiva al Covid. Non so come fare»

MASSA MARITTIMA – «Vivo in campagna, non posso uscire di casa a causa del Covid e il telefono non funziona» a raccontare la drammatica situazione una nostra lettrice che scrive dalla frazione di Tatti, nel comune di Massa Marittima. «In questo piccolo paese, da circa una settimana siamo isolati dal mondo, la società Telecom Italia si è dimenticata di noi, abbiamo, a detta loro, un grosso guasto sulla linea e, nonostante le ripetute telefonate da parte di tutti i cittadini, non riusciamo a sapere nulla né una reale motivazione né una tempistica di risoluzione del problema».

«In paese ci sono persone anziane che non posseggono un cellulare – prosegue la lettrice che spiega – nel mio caso, poi, crea un disagio ancora più grande: abito in campagna da sola, con le mie figlie minorenni, in casa ho pochissimo segnale con la linea mobile, purtroppo sono risultata positiva al Covid e per decreto legge non posso uscire di casa. Praticamente per telefonare dovrei uscire di casa, cosa che non mi è consentito fare. Ese ci fosse un’emergenza dovrei far uscire di casa le mie bimbe? magari di notte? Inoltre la Asl potrebbe aver bisogno di contattarmi e il telefono non funziona. La situazione sta diventando ingestibile e vergognosa, anche perché le bollette, quelle si che arrivano puntuali».