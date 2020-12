Sei Toscana dà voce ai cittadini: al via l’indagine telefonica per monitorare la soddisfazione dell’utenza

GROSSETO – Sei Toscana, il gestore unico dei rifiuti dell’Ato Toscana Sud, dà voce ai cittadini. È iniziata in questi giorni l’indagine di customer satisfaction che permetterà agli utenti di dare una valutazione sulla qualità dei servizi offerti dal gestore.

L’indagine, che fa seguito a quella già realizzata negli anni precedenti, verrà effettuata attraverso questionario telefonico ed e-mail su un ampio campione di utenti: oltre 4500 cittadini distribuiti in ogni comune in maniera proporzionale rispetto al numero di abitanti residenti. Per la conduzione delle interviste, Sei Toscana si è affidata a un operatore nazionale di comprovata esperienza nel campo delle ricerche.

Il sondaggio si concentra sulle diverse modalità di raccolta dei rifiuti e di svolgimento dei servizi, tenendo conto di alcuni aspetti specifici nei comuni interessati dalle recenti attivazioni o riorganizzazioni dei servizi L’obiettivo è quello di rilevare la qualità dei servizi prestati, come questa sia percepita dagli utenti e quindi il loro grado di soddisfazione, nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi stessi messi a disposizione del cittadino.

L’attività di ascolto dei cittadini che Sei Toscana svolge quotidianamente attraverso i propri canali customer care (oltre 15.000 contatti al mese) acquisisce così un nuovo e strutturato strumento, che fornirà al gestore elementi conoscitivi utili all’analisi e al confronto.

La partecipazione all’indagine è a discrezione dell’utenza, che Sei Toscana ringrazia fin da ora per la collaborazione.