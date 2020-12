Pro Soccer Lab, un albero di Natale fatto dai bambini e allenamenti durante le festività

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Saranno i ragazzi, in occasione dell’ultimo allenamento ufficiale dell’anno, a realizzare un albero di Natale all’interno del centro sportivo Casamorino. Una sorpresa organizzata dalla società sportiva Pro soccer lab, di Castiglione della Pescaia, prima del consueto allenamento pomeridiano. Ognuno di loro, infatti, porterà da casa una pallina o una decorazione da attaccare al grande albero che sarà allestito dalla società e che rimarrà al Casamorino per tutte le festività. Un segnale forte di quanto, nonostante la situazione difficile legata al covid, la società voglia comunque far sentire ai propri tesserati l’atmosfera natalizia e il clima di “festa” che è giusto trasmettere ai bambini e ai ragazzi in questo periodo.

“Abbiamo pensato di dover fare qualcosa per i nostri ragazzi – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – soprattutto in un momento difficile e delicato come questo. Abbiamo così allestito un grande albero, all’interno del nostro centro sportivo, che i giovani atleti potranno decorare portando qualcosa di loro da casa. Subito dopo, prima dell’allenamento, distribuiremo a tutti i nostri giovani atleti dei regalini perché siamo convinti che nonostante questo difficile momento, e pur rispettando tutte le normative di sicurezza del protocollo, si debba in tutti i modi regalare sorrisi e passare messaggi di speranza”.

Dopo l’allestimento e la decorazione dell’albero, e dopo la distribuzione dei regali, i ragazzi scenderanno sul prato del Marco Nucci per il consueto allenamento che continuerà, per chi vorrà, anche durante le vacanze di Natale.

“Per offrire ai bambini momenti di svago e aggregazione anche durante le festività natalizie – continua Mazzini –, grazie alla grande disponibilità dei nostri tecnici e del nostro staff, abbiamo deciso di permettere ai nostri tesserati di continuare l’attività sportiva anche per le feste”.

Intanto da questa mattina è online il nuovo sito internet della società neroverde www.prosoccerlab.it, realizzato da Valentina Mariotti di Webbe, dal quale si potrà comunicare con la società, sfogliare gli album di foto, vedere video e, quando le norme di sicurezza lo permetteranno, prenotare il campo o gli spazi del centro sportivo per partitelle tra amici o feste di compleanno.