Pacchi di pasta, tonno e dolcetti: la raccolta alimentare della scuola per Caritas

GROSSETO – Pasta, legumi, tonno, saponi, ma anche dolcetti di Natale, cioccolatini e qualche leccornia. Perché nei giorni di festa, la raccolta alimentare dei bambini delle scuole non può essere fatta senza un po’ di dolcezza.

È stata un successo la Raccolta alimentare promossa da Caritas nelle scuole della provincia. Tra gli istituti che hanno aderito il comprensivo 6 e la sua scuola di via Monte Bianco. Questa mattina i bambini si sono messi in fila e hanno portato ciascuno un sacchetto di prodotti alimentare per i bambini delle famiglie meno fortunate.

La raccolta è stata fatta all’entrata, sotto la tettoia esterna. Una volta inscatolato i prodotti i volontari della Caritas sono venuti a prendere quanto donato e che verrà usato nell’Emporio della solidarietà per i pacchi alimentari da donare alle famiglie. Il tocco dei bambini è stato quello di donare anche biscotti, dolcetti e cioccolatini, in un anno così difficile, l’occasione di un sorriso per quei bambini che li riceveranno.