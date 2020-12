Olimpia Regium sul parquet dell’Atlante, Izzo: «Serve una reazione ed essere più uniti che mai»

GROSSETO – Gara casalinga per l’Atlante Grosseto che riceve la visita della formazione di Reggio Emilia, l’Olimpia Regium, nella partita valida come undicesima giornata del campionato nazionale di calcio a 5 di serie B, girone C.

Turno anche questo molto impegnativo per i ragazzi di Alessandro Izzo, contro una delle migliori formazioni del girone che, insieme al Modena Capezzo e alla Pro Patria San Felice, un terzetto di squadre tutte emiliane, sono le favorite alla vittoria del campionato e quindi per la promozione.

In questo campionato, falsato dalle molte partite rinviate causa Covid 19, la Pro Patria San Felice comanda la classifica a punteggio pieno con 18 punti in sei partite giocate, segue il Modena Capezzo con 16 punti in sei gare disputate, frutto di cinque vittorie ed un pari e al terzo posto la formazione che sabato arriva in Maremma, l’Olimpia Regium, con 15 punti in sette gare, grazie alle cinque vittorie e due sconfitte, avendo il miglior attacco del campionato, 46 reti messe a segno e 20 subite che non sono poche.

Formazione quasi al completo per i biancorossi, con gli acciaccati che potrebbero recuperare completamente. “Serve una reazione – ha detto il tecnico Izzo in riferimento al ko della scorsa settimana – I ragazzi penso abbiano capito i fattori che danneggiano la fase di gioco e quali invece portano benefici. Non è facile dal punto di vista psicologico.

Questa gara è molto importante per noi sotto tutti gli aspetti. I ragazzi hanno tutto ciò che serve per fare bene, devono scrollarsi di dosso le paure. Qualcuno deve ancora capire che la squadra viene prima di ogni gesto tecnico personale. I ragazzi avranno di festa dal 20al 27, poi il 28 ci sarà allenamento. Forse servirà essere più uniti che mai. L’Olimpia Regium vuole vincere la B; noi ci giochiamo la faccia e punti pesanti che potrebbero ribaltare un finale di anno davvero complicato sotto tanti aspetti”.

Questi i convocati da mister Izzo: Ledda, Pasquini, Tamberi, Gianneschi, Baluardi (nella foto), Spinelli, Tezza, Senesi, Falaschi, Varela, Mateo, Cipollini. Queste le designazioni arbitrali: Romeo di Roma 2 e Serra di Tivoli e cronometrista Lacrimini di Città di Castello. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 alla Bombonera.