Maxi incidente: tre persone ferite, una è grave

MASSA MARITTIMA – Maxi incidente sulla strada provinciale Sr439 in direzione Massa Marittima, davanti al Consorzio di Cura Nuova.

Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente in cui sono coinvolti tre mezzi, un furgone e due auto. Sono tre le persone ferite trasferite in ospedale, di cui uno in condizioni gravi per il quale è stato allertato l’elisoccorso Pegaso. Si tratta di un uomo di 68 anni che è stato trasportato all’ospedale di Pisa in codice tre. Un secondo uomo è stato trasferito al Misericordia di Grosseto con politraumi di media entità e un terzo uomo di 71 anni è al pronto soccorso di Massa Marittima per lesioni lievi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Follonica.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, si raccomanda massima prudenza lungo il tratto di strada in entrambe le direzioni.