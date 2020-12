Le Colline metallifere continueranno ad avere una pediatra: la dottoressa Pellegrini rimane in attività

COLLINE METALLIFERE – Importante novità nell’ambito dell’assistenza pediatrica nelle Colline Metallifere. La dottoressa Rita Pellegrini, pediatra di libera scelta della zona Colline Metallifere, non cesserà l’attività il prossimo 28 dicembre, come previsto, ma, alla luce delle difficoltà dell’Azienda di individuare di un pediatra per la sostituzione, si è resa disponibile a proseguire la propria attività convenzionale, posticipando la cessazione a data da stabilire. Pertanto la dottoressa Pellegrini continuerà regolarmente l’attività con le stesse modalità a oggi in essere.

“La Asl ringrazia la dottoressa per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati verso l’Azienda e verso i propri pazienti”.