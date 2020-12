L’almanacco del Giunco: il 18 dicembre l’Onu ratifica la moratoria universale della pena di morte

GROSSETO – Venerdì 18 dicembre, San Graziano vescovo, Giornata internazionale dei migranti, il sole sorge alle 7.45 e tramonta alle 16.37. Accadeva oggi:

1352 – Viene eletto papa Innocenzo VI

1642 – Abel Tasman sbarca a Mohua Golden Bay: è il primo europeo a mettere piede nell’attuale Nuova Zelanda

1644 – Al compimento del suo 18º anno, la Regina Cristina di Svezia, in carica dal 1632, assume direttamente il governo della nazione, che terrà fino al 1654

1776 – La Carolina del Nord ratifica la sua Costituzione

1787 – Il New Jersey è il terzo stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti

1859 – Torino: don Giovanni Bosco fonda la Famiglia Salesiana, chiamata Società di san Francesco di Sales

1865 – Stati Uniti: abolizione della schiavitù con l’approvazione del XIII emendamento alla Costituzione

1889 – Papa Leone XIII pubblica l’enciclica Fra le molteplici, sulla maggior cura per l’educazione del giovane clero

1890 – Londra: inaugurazione della prima metropolitana

1894 – Le donne dell’Australia Meridionale diventano le prime in Australia ad ottenere il diritto di voto attivo e passivo

1912 – Viene “scoperto” l’Uomo di Piltdown: nel 1953 si scoprirà essere una truffa

1916 – Prima guerra mondiale: fine della battaglia di Verdun, iniziata il 21 febbraio

1922 – Strage di Torino: nei pressi della stazione di Torino Porta Susa gli squadristi fascisti aggrediscono le organizzazioni popolari: 11 antifascisti uccisi, decine di feriti gravi. Per tre giorni le autorità non intervengono. A ricordo della strage è intitolata la piazza che fronteggia la stazione di Porta Susa ed una fermata della linea 1 della metropolitana cittadina

1939 – Seconda guerra mondiale: La nave da guerra tedesca Admiral Graf Spee, chiamata dai britannici pocket battleship (“corazzata tascabile”), viene fatta affondare dal suo equipaggio al largo di Montevideo

1941 – Seconda guerra mondiale: nella notte tra il 18 e il 19 dicembre viene compiuta l’impresa di Alessandria, durante la quale sei palombari della Regia Marina su tre siluri a lenta corsa penetraro nella notte del porto di Alessandria d’Egitto e danneggiaro gravemente le corazzate britanniche Queen Elizabeth e Valiant

1945 – L’Uruguay entra a far parte delle Nazioni Unite

1956 – Il Giappone entra a far parte delle Nazioni Unite

1958 – Il Niger diventa indipendente

1983 – 38 marinai del Distaccamento Marina Militare di Aulla rimangono vittime di uno spaventoso incidente sul viadotto di Nervi (autostrada La Spezia-Genova): solo tre di loro si salvano dal tragico volo di 70 metri. Ai funerali dei 35 marinai partecipa anche il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, che ricorderà la tragedia nel messaggio di fine anno

1987 – Larry Wall rilascia Perl 1.000

1991 – La Lancia rilascia un comunicato stampa nella quale annuncia il suo ritiro dalle competizioni

1993 – Viene inaugurato l’MGM Grand Las Vegas, il più grande albergo del mondo

1994 – Francia: viene scoperta la grotta di Chauvet, che prende il nome dallo speleologo dilettante autore della scoperta

2004 – La rivista Archäologisches Korrespondenzblatt pubblica la notizia della scoperta in una grotta in Germania dello strumento musicale più antico del mondo: si tratta di un flauto di 35.000 anni fa costruito da una zanna d’avorio

2006 – Gli Emirati Arabi Uniti indicono le loro prime elezioni

2007 – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte con 104 voti favorevoli, 54 contrari e 29 astenuti

2009 – Esce nelle sale Avatar

2010 – Ad Abu Dhabi l’Inter vince la Coppa del mondo per club FIFA, superando in finale i congolesi del TP Mazembe per 3-0

2015 – L’ultima miniera di carbone del Regno Unito, la Kellingley Colliery, aperta nel 1965, cessa l’attiva estrattiva

2019 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è accusato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, diventando il terzo presidente degli Stati Uniti ad essere messo sotto accusa.

