GROSSETO – Nei giorni scorsi Lorenzo Piccioli ha conseguito la laurea magistrale in Relazioni internazionali e Studi europei in videoconferenza con l’Università di Firenze Cesare Alfieri e Mgmo di Mosca,

Lorenzo ha decusso la propri tesi, dal titolo “Russian armed forces: current reformation and prospect for the future”, in inglese conseguendo la votazione di 110 e lode.