iocomproafollonica anche a domicilio: agevolazioni ztl per le attività che aderiscono all’iniziativa

FOLLONICA – Nell’ambito della campagna appena lanciata #iocomproafollonica, l’Amministrazione comunale, in accordo con le associazioni di categoria Ccn, Confesercenti, Ascom-Confcommercio, sta attuando azioni di sensibilizzazione verso l’acquisto di vicinato, attraverso la piattaforma follonicashop.it e la pagina sul sito web del comune, che elenca tutte le attività che svolgono consegne a domicilio.

Già più di 40 attività hanno aderito, e la Giunta ha voluto fare una ulteriore azione di sostegno alle attività, agevolandone gli spostamenti per la consegna.

Infatti le attività che rientrano nel progetto, e sono visibili nella rete civica al link http://www.comune.follonica.gr.it/iocomproafollonica/delivery.php, possono avere il permesso (uno per attività) per entrare in tutte le ZTL della città, varchi compresi, senza limitazione oraria, da adesso fino al 31 gennaio 2020.

L’ufficio URP si sta attivando contattando le attività già inserite nell’elenco che, seguendo le istruzioni e cioè effettuando una richiesta scritta al Comune di Follonica (modulo http://www.comune.follonica.gr.it/sportelli_al_cittadino/ztl/download/titolari_attivita.pdf) potranno, dopo l’istruttoria dell’Ufficio, ritirare il permesso, da esibire rigorosamente apponendolo sull’auto, così da non incappare in multe effettuando le consegne in sicurezza.

Ogni altra attività che deciderà di condividere il progetto dell’amministrazione comunale avrà la possibilità di usufruire di tale agevolazione per le consegne, ma solo seguendo le regole e cioè dopo aver inviato una richiesta all’Urp con il modulo dedicato, apponendo la targa dell’autocon la quale vengono effettuate le consegne a domicilio, e ritirando poi il permesso all’Ufficio Parcometri, su appuntamento.

Per informazioni: Tel. 0566. 59114 – 59256; urp@comune.follonica.gr.it