Internet, terminati i lavori per la fibra ottica. Il sindaco: «Un passo che ci proietta nel futuro»

CAMPAGNATICO – “Un passo fondamentale nel presente, ma soprattutto nel futuro”. Così il sindaco di Campagnatico Luca Grisanti commenta la fine dei lavori della banda larga effettuati da Open Fiber che hanno coinvolto l’intero comune.

“La nuova infrastruttura – commenta il sindaco- si sviluppa per 52 chilometri con cui verranno coperte 708 unità immobiliari tra case ed uffici, con la tecnologia FTTH, cioè ‘fiber to home’, in pratica il cavo, mentre altre 139 unità immobiliari, principalmente nella campagne e nelle zone isolate, verranno presto coperte con in FWA, cioè ‘fixed wireless access’, cioè una rete wi-fi che è in fase di progettazione e che presto verrà realizzata. L’importo complessivo è stato di un milione di euro”.

Un lavoro che ha dato soddisfazione anche ad Open Fiber. “Siamo molto soddisfatti del lavoro a Campagnatico – sottolinea Daniele Veltroni, manager Open Fiber della provincia di Livorno – Per realizzare l’infrastruttura abbiamo riutilizzato cavidotti esistenti per il 92 per cento del tracciato, evitando così di scavare e creare disagi per i residenti. Per i cittadini avere una fibra ottica che arriva direttamente nelle case sarà una vera e propria rivoluzione”.

Open Fiber ha realizzato la rete, ma non vende il servizio internet. Attraverso il sito www.openfiber.it è possibile verificare la connessione al proprio indirizzo e verificare quali sono gli operatori già pronti ad allacciarsi alla rete scegliendo il piano tariffario offerto. “Al momento – avverte il sindaco Luca Grisanti- l’azienda sta aggiornando il sito, dunque potrebbe accadere che l’utente possa ancora non trovare sul portale connessa la propria abitazione, anche se in realtà già lo è. Sarà l’operatore che contatterà Open Fiber per portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione”.

Al momento dell’allacciamento l’utente potrà a navigare alla velocità di un gigabit al secondo, e beneficiare di servizi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina, e di tante altre opportunità generate dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, che rappresenta una vera rivoluzione digitale.