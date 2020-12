Internet, la fibra arriva a Manciano. Il sindaco: «Un passo in avanti verso il futuro»

MANCIANO – Dopo le grandi città finalmente anche gli abitanti dei piccoli borghi della provincia di Grosseto potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità FTTH (Fiber to the home), cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici.

La società guidata da Elisabetta Ripa sta infatti realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni coinvolte, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 9 milioni di abitazioni in tutta Italia.

“Anche Manciano da oggi – spiega il sindaco Mirco Morini – fa un passo in avanti verso il futuro, grazie agli investimenti sulle nuove tecnologie. In questo momento caratterizzato dalla pandemia, che tutti noi stiamo vivendo con grandi sacrifici, avere una linea internet sicura e potente, migliora le condizioni di vita degli studenti che sono impegnati a seguire le lezioni a distanza e di chi lavora presso le proprie abitazioni. Grazie alla connessione ultraveloce, i cittadini, le aziende, i turisti e la pubblica amministrazione potranno godere di numerosi vantaggi: dal telelavoro alla videosorveglianza, dalla domotica ai servizi della pubblica amministrazione digitale. L’amministrazione comunale ringrazia per il lavoro profuso E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica; il Field manager di Oper Fiber della provincia Grosseto Massimiliano Poggioli e Marco Gasparini, Regional Manager Open Fiber in Toscana”.

A Manciano l’azienda ha realizzato, grazie al contributo e all’assistenza della Regione Toscana, una nuova rete che vede al momento 3449 unità immobiliari con il servizio già disponibile per i clienti attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Gran parte della nuova infrastruttura è stata realizzata riutilizzando cavidotti già esistenti in modo da evitare disagi per i cittadini.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. I clienti interessati non dovranno far altro che contattare un operatore (tra quelli presenti sul sito www.openfiber.it) scegliere il piano tariffario e navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con il cliente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. Al termine dell’operazione, l’utente sarà pronto a navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo e beneficiare di servizi come il telelavoro, la telemedicina, e di tante altre opportunità generate dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, che abilita una vera rivoluzione digitale. Le connessioni in fibra ottica in alcune abitazioni, in particolare nella parte nord del Comune, sono in fase di completamento e saranno disponibili a fine febbraio.