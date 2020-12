Il Consiglio si riunisce in modalità telematica: ecco come seguire la diretta

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale, Cosimo Claudio Pacella, ha convocato l’assemblea per lunedì 21 dicembre alle ore 8.30.

La seduta si svolgerà in modalità telematica: i lavori si potranno seguire in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Grosseto al link https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.

Questo l’ordine del giorno:

1- Comunicazioni istituzionali

2- Approvazione delle modifiche al “Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”, approvato con DCC n. 39 del 25.05.2020, modificato con DCC n. 93 del 20.10.2020

3- Adozione del nuovo Regolamento Igienico Edilizio Comunale

4- Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto – Aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U.

5- Determinazione dell’indennità spettante al presidente del Consiglio del Comune di Grosseto ai sensi del DM 4 aprile 2000 n. 119.

6- Servizio Biblioteca, Musei e Teatri – Approvazione ‘Convenzione relativa al deposito e all’esposizione delle collezioni del museo diocesano nei locali del museo archeologico e d’arte della maremma’

7- Regolamento dei Servizi cimiteriali e funebri. Modifica.

8- Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale ex Legge 160/2019.

9- Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati ex legge 160/2019.

10- Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall’Ente al 31/12/2019, ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 ‘Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica’, e ss.mm.ii.

11- Mozione per intitolazione di una via, piazza o luogo pubblico al Personale Sanitario, presentata dai capigruppo consiliari Pd, Movimento 5 Stelle, Lista Mascagni Sindaco e Italia Viva.