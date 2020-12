I bambini leggono storie al telefono agli anziani: il progetto della scuola per combattere la solitudine

FOLLONICA – La lettura per combatte la solitudine. È questo lo scopo dell’iniziativa della scuola primaria Italo Calvino, nell’ambito del progetto “La tribù dei piccoli lettori: classroom in action”, che vede coinvolte tutte le classi del plesso.

Il titolo del progetto è “Una Giri-coccola per te”, tratto dal nome della nuova biblioteca scolastica e a sua volta dalle fiabe di Italo Calvino. In questo nuovo ambiente, che sta prendendo forma grazie alle donazioni dei genitori, i bambini si immergono nel mondo della lettura, potenziando competenze trasversali linguistiche, emotive, relazionali e cognitive.

«In un momento storico così particolare – spiegano le maestre -, la lettura acquista un valore aggiunto in quanto può offrire momenti di riflessione personale e, se vogliamo, anche di evasione con la fantasia».

L’iniziativa a cui le insegnanti della Calvino hanno pensato di dare vita riguarda la lettura di storie al telefono rivolte alle persone anziane o a quelle con bisogni speciali, le quali, soprattutto in questo momento, necessitano di un aiuto emotivo e di supporto affettivo. I bambini e le insegnanti vogliono manifestare la loro vicinanza a chi, nel tempo sospeso del Coronavirus, è costretto a vivere in solitudine, donando loro il calore della voce dei bambini dall’altro capo della cornetta, con lo scopo di contrastare l’isolamento sociale imposto dal lockdown.

«Una storia – dicono le insegnanti – è uno splendido modo per sentirsi più vicini, per esserci per gli altri e celebrare il piacere di leggere e raccontare insieme. Gli alunni sono entusiasti di questa iniziativa e stanno dimostrando empatia e voglia di esserci per il prossimo, attraverso un piccolo contributo che li rende però cittadini responsabili, attivi e competenti».