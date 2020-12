Grosseto, contro il Como due possibili soluzioni in difesa

GROSSETO – Dopo i tre punti fondamentali conquistati sul terreno della Giana Erminio il Grifone attende la visita del Como, secondo in classifica. Una squadra forte, compatta e in questo momento molto difficile da affrontare, ma che sarà l’ennesimo banco di prova per la truppa di Magrini. Senza Campeol e, molto probabilmente Polidori, il Grosseto punterà su Raimo con una doppia scelta: schierare Simeoni a sinistra e Raimo a destra o, come fatto a inizio dello scorso anno, rimettere Sersanti terzino destro con Raimo a sinistra.

A centrocampo davanti alla difesa dovrebbe giocare nuovamente Fratini, in un buon momento di condizione, mentre Sersanti, Kraja e Cretella sono in lizza per due maglie, a meno che Sersanti non torni a fare il terzino destro. Sicurella, favorito su Pedrini, per il ruolo di trequartista, mentre in avanti ballottaggio tra Boccardi, Galligani, Moscati e Russo, con i primi due favoriti, per due maglie.

Domenica la partita, in programma allo stadio Zecchini alle ore 15, sarà diretta dal signor Nicolò Marini di Trieste, assistito da Giacomo Pompei Poentini di Pesaro, Simone Teodori di Fermo, e dal quarto uomo Valerio Maranesi di Ciampino.