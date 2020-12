Gli uffici comunali diventano più accessibili: al via i lavori per la realizzazione della rampa

GROSSETO – E’ stato approvato il progetto esecutivo dei dei lavori di realizzazione della rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel palazzo degli uffici comunali in piazza Pacciardi, ex piazza della Palma.

L’opera – che ha avuto il parere favorevole della Sovrintendenza per i beni architettonici e del paesaggio – ha un valore di 42mila euro e servirà a rendere più accessibile la struttura e i servizi che essa offre alla cittadinanza.

“Il fabbricato in questione, nel centro storico di Grosseto, ospita gli uffici comunali – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -: con questo intervento, che partirà entro la fine dell’anno, l’edificio sarà maggiormente fruibile sia al personale del Comune e soprattutto alla comunità grossetana che intende accedere ai servizi”.

“In linea con ciò che sta avvenendo in città, dove abbiamo realizzato e realizzeremo interventi di abbattimento delle barriere architettoniche – spiegano gli assessori ai Lavori Pubblici Riccardo Megale e al Personale Giacomo Cerboni – anche le strutture comunali vengono rese più efficienti e accessibili. Oltre a questo intervento ricordiamo che abbiamo sostituito, sempre in piazza Pacciardi, l’ascensore che era storicamente inadeguato per le esigenze delle persone con problemi di mobilità”.

I lavori per la realizzazione della rampa partiranno a inizio anno a seguito delle procedure amministrative.