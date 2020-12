Erminio Sinni canta Dalla e conquista la finale di the Voice Senior

GAVORRANO – È finale per Erminio Sinni. Il cantautore maremmano passa le semifinali di The Voice Senior con la sua interpretazione del brano “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla. Senz’altro una canzone difficile da interpretare, ma a Sinni, in fondo, basta un pianoforte e gli viene naturale immedesimarsi in qualunque canzone. Del resto è propio questo il suo dono che, forse con troppo ritardo, lo sta finalmente riportando con successo al grande pubblico.

Iniziata con mezz’ora di ritardo dovuto alla diretta del presidente del consiglio Giuseppe Conte, la semifinale di The Voice Senior è giunta alla sua penultima puntata e Erminio Sinni è stato il primo ad esibirsi in diretta televisiva in cui si è aggiudicato il pass per l’ultima serata.

Il grande finale è in programma domenica sera in prima serata su Rai 1, dove saranno otto gli finalisti, due di ogni squadra, tra cui appunto il cantautore maremmano.

«La storia l’hai già scritto, ma puoi aggiungere delle belle pagine nuove» è stato il commento di Gigi D’Alessio mentre la sua “madrina” Loredana Bertè ha aggiunto semplicemente «Sei strepitoso».

Pochi minuti prima di entrare sul palco Erminio Sinni ha condiviso un messaggio con i suoi fan: «Respiro profondamente, cerco di mettere in sincro la voce con il cuore e le emozioni. Da solo come tutti gli altri ognuno nel proprio camerino asettico: uno specchio, un tavolo, due poltroncine e un appendiabiti. La valigia con cui hai attraversato di notte le province italiane ritornando da serate lontane con la sola compagnia della radio e il calore delle luci del cruscotto. Ripasso la canzone mentalmente mentre il cellulare ogni secondo mi segnala la vostra vicinanza e il vostro affetto. Tra un poco verranno a prendermi, farò un enorme respiro chiuderò gli occhi come se cercassi dentro di me il posto preciso dove risiede l’anima e immergerò le mani dentro i tasti del pianoforte, la luce intorno si spegnerà e ci sarò io e la mia voce insieme a tanti di voi che mi sostenete da casa. Grazie per questo affetto».