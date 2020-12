Dal calcio al baseball Under 18, assegnati i Premi del Panathlon Grosseto

GROSSETO – Assegnati ad ex-aequo al l’Us Grosseto per il calcio, e al CP Grosseto per l’hockey pista, i Trofei Panathlon Grosseto 2020. Per questa edizione, purtroppo condizionata dalla pandemia Coronavirus, la materiale consegna degli stessi avverrà appena la situazione sanitaria lo potrà permettere. Premi speciali, per questa particolare edizione sono solamente due, sono andati all’atleta grossetana Ambra Sabatini, due volte medaglia d’Argento ai Campionati italiani di atletica leggera paralimpici, e alla squadra di baseball del BSC Grosseto, per la vittoria del campionato italiano Under 18.

La giuria era composta dai giornalisti Alberto Celata de La Nazione, Francesca Ciardiello di Tv9, Pierluigi Sposato de Il Tirreno, dal presidente del Club Franco Rossi, dal vice Franco Ferretti, e dai consiglieri Franco Esposito e Angelo Serafini. Il trofeo principale, il Premio Panathlon Grosseto 2020, quest’anno è stato assegnato ex-aequo a due eccellenze sportive della nostra Città. All’Us Grosseto da una parte, che grazie alla famiglia Ceri è riuscita, dopo un periodo buio durato quasi un decennio, a riportare il calcio professionistico in città, riuscendo a vincere il campionato di serie D, e approdando così in C. Il Circolo Pattinatori Grosseto del presidente Stefano Osti, che dopo oltre trenta anni di anonimato, ha restituito la serie A1 all’hockey su pista cittadino.

Una edizione anomala, questa dell’anno 2020, assegnata, per quanto riguarda la quantità dei premi, in modo ridotto per via dell’attuale situazione dovuta alla Pandemia, che ha costretto, per la prima volta nella storia del Panathlon Grosseto a non effettuare la tradizionale cerimonia di consegna, ma di rimandarla al prossimo anno.

“Purtroppo, – dice il presidente del Panathlon Grosseto, Franco Rossi – quello che è successo quest’anno con il Covid-19, oltre che aver segnato la vita di tutti noi, non ha consentito un regolare svolgimento delle varie attività sportive a qualsiasi livello. Molte competizioni sono state fermate per lunghi periodi, altre addirittura annullate, quindi, di conseguenza, sono mancate gare e competizioni”.

“La scuola stessa, – commenta Rossi – con l’insegnamento a distanza e non in presenza, non ha fornito gli abituali parametri di valutazione per una eventuale assegnazione di premi ad atleti in grado di coniugare, studio brillante e prestazione sportiva”.

Abbiamo provveduto, come da regolamento del Panathlon International, – conclude il presidente del club, Franco Rossi – ad assegnare, in accordo con l’intero consiglio direttivo, i premi entro il 2020. Purtroppo, la situazione attuale, ci impedisce di effettuare la premiazione vera e propria, pertanto la consegna dei premi avverrà nel 2021, durante la prima conviviale che sarà possibile effettuare, restrizioni covid-19 permettendo”.