Coronavirus: all’Argentario otto positivi. E il sindaco annuncia: «Riduzioni Tari e Tosap»

MONTE ARGENTARIO – “Oggi, nel tardo pomeriggio, il Governo Italiano stabilirà le nuove misure per il contenimento della propagazione del virus Covid19 che dovranno valere per il periodo delle festività natalizie e di Capodanno. Si prospettano ulteriori restringimenti anche in considerazione che l’andamento della curva pandemica non è così confortante come auspicato.

Fortunatamente la situazione in essere, oggi, a Monte Argentario è notevolmente migliorata rispetto a quella descritta nel mio ultimo rapporto di venerdì scorso dove i soggetti in isolamento per positività erano nel nostro Comune 23. Questa mattina, nel report aggiornato della Regione Toscana, i positivi ancora in isolamento sono otto di cui tre maschi e cinque femmine, tutti che scontano il periodo di quarantena presso le loro abitazioni, sette a Porto Santo Stefano ed uno a Porto Ercole”.

A scriverlo, nel consueto bollettino settimanale sulla diffusione del Coronavirus nel territorio comunale, il sindaco di Monte Argentario Francesco Borghini.

“Riguardo le iniziative a sostegno delle attività e persone colpite dai provvedimenti dei vari dpcm e ordinanze regionali – prosegue -, porto a conoscenza che è già iniziata la distribuzione domiciliare degli aiuti alimentari e medicinali ai soggetti e famiglie più fragili e che la stessa distribuzione verrà ripetuta con cadenza bisettimanale.

Invito quanti si trovassero nella condizione di dover essere assistiti, e non lo abbiano ancora fatto, di presentare domanda presso i nostri uffici del sociale (via xx settembre n.7 a Porto SantoStefano) perché gli stessi possano vagliare le richieste e provvedere a trasmettere i nominativi alle associazioni di volontariato perché procedano alla consegna materiale degli aiuti.

Così come preannunciato nel mio ultimo comunicato, la giunta comunale ha deciso di venire incontro alle categorie economiche colpite dai provvedimenti per il contenimento della pandemia da Covid19 con un contributo pari al residuo ancora dovuto del 25% rispetto al tributo complessivo annuo per il pagamento della Tari (tassa sulla raccolta e smaltimento rifiuti). Potranno usufruirne tutti coloro inquadrati nei codici Ateco indicati e richiamati nei vari dpcm, emanati nell’anno 2020.

Stesso contributo e agevolazione abbiamo voluto estendere anche a tutte le famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) 2020 non superiore a 15mila euro.

I contribuenti interessati che non abbiano ancora presentato la propria dichiarazione Isee all’ufficio tributi del Comune, potranno farlo, al fine di poter aderire al richiamato contributo, entro e non oltre la data del 31 gennaio 2021.

Siamo intervenuti anche sulla Tosap decidendo di riconoscere un contributo pari al residuo ancora dovuto rispetto al tributo complessivo annuo, a favore delle attività economiche titolari di concessioni di suolo pubblico permanente e per le attività mercatali, maggiormente colpite dalle misure restrittive emanate dal Governo per il contenimento della pandemia.

Il prossimo venerdì sarà Natale. Comunicherò i dati relativi alla situazione nel nostro Comune la settimana tra Natale e Capodanno.

Nel ringraziarvi per la vostra attenzione – conclude – approfitto dell’occasione per augurare a voi tutti ed alle vostre famiglie le migliori fortune e la maggiore serenità possibile”.