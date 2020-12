Coronavirus, 49 nuovi positivi in Maremma. Focolaio in una Rsa

GROSSETO – Ci sono 49 nuovi positivi al Coronavirus in Maremma, 28 dei quali in una Rsa di Orbetello. La notizia, dopo i soli cinque casi di ieri, è un fulmine a ciel sereno e riporta la nostra provincia indietro di qualche giorno.

Per quanto riguarda la Rsa i 28 positivi si riscontrano sia tra i pazienti (20) che tra il personale (otto) addetto alla cura degli anziani. Al momento gli ospiti sono oltre 60, e 50 gli operatori sanitari: i positivi sono già stati isolati dal resto degli ospiti. «Nella struttura privata interessata dall’alto numero contemporaneo di positivi sono stati già attivati dalla Asl tutti i protocolli di sicurezza e contenimento e la situazione è monitorata di continuo – afferma il sindaco Andrea Casamenti -. Siamo in contatto con l’Asl per l’aggiornamento della situazione e con i positivi tramite la Protezione civile per le eventuali necessità».

Oltre ai 28 di Orbetello undici nuovi casi si riscontrano invece nel Comune di Grosseto. Sei in quello di Santa Fiora (il tutto sarebbe partito da una scuola, anche se la situazione sembrerebbe sotto controllo), due a Monte Argentario e uno rispettivamente a Manciano e Gavorrano.

La settimana ha avuto un andamento altalenante: si è oscillato costantemente tra i quattro e gli undici positivi in più, cone due picchi il martedì (44) e oggi (49).

Al momento sono 22 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto, dieci in terapia intensiva. 24 i guariti. 427 le persone positive in carico alla Asl, 888 quelle in quarantena da contatto stretto. Nell’intera Asl sud est i nuovi positivi sono invece 115: 22 in provincia di Arezzo e 43 in provincia di Siena.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 115 Provincia di Arezzo 22 Provincia di Siena 43 Provincia di Grosseto 49 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 0 4 6 5 3 4 Grosseto 3 3 6 16 8 13 Siena 4 12 9 6 9 3 Totale ASL TSE 7 19 21 27 20 20

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 13/12/2020 Domenica 13/12/2020 Lunedi 14/12/2020 Martedì 15/12/2020 Mercoledì 16/12/2020 Giovedì 17/12/20 Venerdi 18/12/2020 Arezzo 23 34 21 47 43 21 22 Siena 26 13 23 11 28 14 43 Grosseto 7 11 4 44 8 5 49 Totale Asl Tse 59 59 48 108 79 40 115

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Gavorrano 1 Grosseto 11 Manciano 1 Monte Argentario 2 Orbetello 28 Santa Fiora 6

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 70 TI San Donato Arezzo 20 TI Nottola – Degenza Covid Misericordia Grosseto 22 TI Misericordia Grosseto 10

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 860 Provincia di Siena 728 Provincia di Grosseto 765

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 694 Provincia di Siena 446 Provincia di Grosseto 427

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 492 Provincia di Siena 314 Provincia di Grosseto 350

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1842 Provincia di Siena 1540 Provincia di Grosseto 888

Guariti Provincia di Arezzo 23 Provincia di Siena 20 Provincia di Grosseto 24