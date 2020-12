Confcommercio lancia “Edi Xmas Box”: nuovi strumenti digitali a sostegno delle imprese

GROSSETO – Edi, il Digital Innovation Hub di Confcommercio, lancia la campagna di Natale dedicata alle imprese del terziario con l’offerta di strumenti digitali di immediato e facile utilizzo a sostegno delle vendite. Si tratta di prodotti studiati anche per i piccoli esercizi commerciali che possono così aprire facilmente il loro negozio virtuale e fare e-commerce anche sui più noti social network.

Un’opportunità che sul territorio viene presentata dal Gruppo giovani imprenditori della Confcommercio di Grosseto.

“Gestire correttamente la presenza della propria attività su Internet oramai deve essere considerato importante tanto quanto l’allestimento della vetrina del negozio o della sala del proprio ristorante – commenta Benedetta Montalbano, presidente dei Giovani imprenditori Confcommercio Grosseto – Era già così, poi la pandemia ha solo accelerato un processo irreversibile. Credo che sia sbagliato sottovalutare le potenzialità del web per raggiungere i consumatori. In particolare i social network più comuni, come Facebook, possono essere sfruttati per rimanere sempre in contatto con i propri clienti ed offrire loro nuove esperienze di acquisto”.

Dallo sportello territoriale per l’Innovazione di Confcommercio Grosseto spiegano: “Aderendo alla campagna Edi Xmas Box, le imprese potranno usufruire di una consulenza gratuita per capire le soluzioni digitali più adatte alle proprie esigenze. Inoltre, alle prime 10mila imprese iscritte a livello nazionale verrà offerta gratuitamente anche l’apertura e l’ottimizzazione della scheda Google My Business che permette alle imprese di essere facilmente individuate e visibili sul web”.

Del resto, è ben noto il fenomeno del R.O.P.O (research online, purchase offline) per cui il consumatore prima di acquistare in negozio tende a fare ricerche locali su internet.

La seconda offerta della campagna targata Confcommercio si intitola “Edi Social Shopping” e riguarda, invece, il processo di vendita che continua ad essere fortemente penalizzato dalle restrizioni imposte dal Covid-19 soprattutto per chi ha un negozio o un’attività diretta al pubblico.

Con “Edi Social Shopping” le imprese potranno usufruire delle opportunità del social-commerce, dotandosi di questa facile applicazione configurata per vendere direttamente sui più usati social network, ma senza dover aprire un e-commerce.

Per accedere alla campagna, che proseguirà anche dopo il periodo natalizio, si può utilizzare il seguente link: https://www.ediconfcommercio.it/edi-xmas-box/.

“La realtà con la quale dobbiamo fare i conti è che è cambiata la nostra società ed il modo di comprare – commenta Carla Palmieri, presidente di Confcommercio Grosseto –. Le vendite sul web stanno registrando numeri in crescendo per diversi motivi, perché molti trovano più sicuro comprare on line in un momento di pandemia, per la praticità, per il risparmio di tempo ecc. Come consumatori, dobbiamo prendere consapevolezza che anche gli acquisti effettuati via Internet vanno fatti in modo responsabile e consapevole nei negozi che contribuiscono alla costruzione del nostro tessuto economico. Ciò non toglie che questa è forse l’ultima chiamata alle armi che abbiamo noi piccoli commercianti per fare un passo in avanti verso l’e-commerce. E’ fondamentale imparare ad usare i nuovi strumenti che la tecnologia ci offre. Come Confcommercio, stiamo sostenendo le imprese anche in questo necessario processo di digitalizzazione”.