Concessioni balneari, al via le firme dei rinnovi. Il sindaco: «Un grande onore»

GROSSETO – “Nella giornata di oggi i primi imprenditori del settore balneare hanno iniziato a firmare il rinnovo delle concessioni fino al 2033”.

A darne notizia, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Demanio Riccardo Megale.

“E’ un momento di svolta per il territorio – proseguono -, che passerà alla storia, perché – dopo anni di incertezze – finalmente i titolari delle attività potranno iniziare a programmare investimenti sulle strutture, avendo assicurato un progetto di continuità.

Le concessioni demaniali marittime saranno quindi a tutti gli effetti estese fino al 2033 per oltre 50 imprenditori del settore balneare, come annunciato nell’ambito dei lavori della cabina di regia Nucleo Fenice del Comune di Grosseto.

E la soddisfazione è ancora maggiore se si pensa che facciamo un passo importante in un momento di estrema difficoltà, sia per il tessuto economico sia per l’Ente stesso. Viviamo una situazione di emergenza e – proprio in questo contesto – andiamo a dare una buona notizia ai nostri imprenditori delle frazioni balneari. Siamo tra l’altro un punto di riferimento per tante località balneari italiane, cui abbiamo dato un esempio di coraggio.

Come abbiamo fatto? Da una parte abbiamo fatto ricorso a un meccanismo procedimentale che armonizza la legge statale 145/18 con la Bolkenstein, dall’altra abbiamo attivato gli uffici affinché producano gli atti per rilasciare nuove concessioni. Il tutto garantendo massima trasparenza e partecipazione. Siamo oggi alle firme – concludono -. Un grande onore”.