Con “Adotta un negozio per Natale” le vetrine risplendono con i doni dei ragazzi delle scuole

FOLLONICA – “Anche in vista delle festività natalizie, abbiamo pensato ad un progetto specifico per coinvolgere i ragazzi delle scuole. Il titolo dell’iniziativa è ‘Adotta un negozio per Natale’: i nostri giovani studenti, consapevoli e coinvolti dalle insegnanti sull’importanza di fare sistema tra le varie voci ed espressioni, economiche e non, della nostra città senza interferire con le attività didattiche tradizionali, hanno realizzato alcuni lavori, semplici ma ricchi di passione e festa. Un fiocco, una ghirlanda, un disegno, un’idea carina che poi hanno donato ad un negozio di vicinato, o anche a più di uno, a loro scelta”.

A raccontarlo l’assessore Alessandro Ricciuti, con delega alle attività produttive e commercio.

“Ci piaceva l’idea – prosegue -, sulla quale ci eravamo confrontati con le dirigenti scolastiche, ma la realizzazione è stata molto al di sopra delle nostre aspettative.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dai ragazzi e dai due Istituti scolastici, e in questi giorni molti negozi hanno lasciato spazio, nelle loro vetrine , alla fantasia dei più piccoli, che hanno adornato e arricchito il Natale follonichese con la loro immaginazione e gioiosità.

I lavori sono stati realizzati a livello di classe o di gruppo, e i negozianti hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo, in questo strano Natale 2020 che sta arrivando.

I ragazzi dei due istituti comprensivi – conclude Ricciuti – hanno capito che, in un sistema integrato, tutto deve avvenire in modo solidale, anche vivendo insieme questo momento di difficoltà. Tutto questo nella speranza di ritornare insieme ai momenti migliori, per riuscire ad apprezzare meglio anche le piccole cose che questa comunità ci offre. Siamo soddisfatti e ringraziamo tutti per la collaborazione”.