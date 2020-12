Circolo Pattinatori, terzo impegno di coppa di serie B per i quintetti RRD e Alice

GROSSETO – Terzo impegno stagionale per le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto che stanno disputando la Coppa Italia di serie B. Sabato pomeriggio alle 16,30 sulla pista del Palasport di Casa Mora il quintetto della RRD si misura con il Blue Factor Castiglione in un match aperto a qualsiasi risultato. Sia Alessandro Brizzi che Raffaele Biancucci metteranno in campo una serie di giovani talenti, che stanno regalando alle rispettive società grandi soddisfazioni. Castiglione e Grosseto sono alla ricerca della prima vittoria in questa competizione e quindi moltiplicheranno gli sforzi per conquistare i tre punti. La RRD si presenta al gran completo dopo aver finalmente recuperato anche Leonardo Angeli. I giocatori a disposizione: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Achilli, Alfieri, Angeli, Rosati, Bardini, Bianchi, Leonardo Ciupi, Casaburi. Arbitro: Edoardo D’Alessandro di Sarzana.

Un’interessa sfida attende invece domenica alle 18 in via Mercurio il quintetto del Cp Grosseto Alice, che mette alla prova il Galileo Follonica di Fabio Bellan. L’esperta compagine guidata da Filippo Guerrini ha dato dimostrazione della sua forza battendo Castiglione e i cugini della RRD e un eventuale successo contro gli azzurri del golfo (che hanno in rosa Carlo Gucci, uno dei protagonisti della cavalcata vincente del C.P. in serie A2) permetterebbe di mettere una seria ipoteca sulla vittoria del girone e il passaggio al turno successivo. Il Follonica punta al successo per salire a 7 punti e scavalcare i biancorossi. Nella rosa a disposizione di Alice dovrebbe mancare Luca Matassi, alle prese con un fastidioso mal di schiena. In questo penultimo impegno dell’anno (si giocherà anche mercoledì prossimo) farà invece l’esordio stagionale Francesco Borracelli, desideroso di poter dare il suo contributo al team Alice.

I convocati: Bruni, Marinoni; Borracelli, Filippeschi, Saitta, Salvadori, Polverini, Nerozzi. Arbitro: Massimo Cardelli.