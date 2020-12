Circolo Bocciofilo Orbetello pronto per la serie A2, Fommei: «Siamo giovani ma più esperti»

ORBETELLO – Tutto è pronto a Orbetello per la nuova stagione del Campionato di Serie A2 di Bocce, specialità Raffa. I lagunari sono alla seconda partecipazione consecutiva nella seconda categoria nazionale e si misureranno in un girone ostico che vedrà ai nastri di partenza l’altra toscana, l’esordiente Cortona, le tre perugine (S. Angelo Montegrillo, Gialletti e S. Erminio), i ternani dell’Acquasparta, gli ascolani de La Sportiva e la Civitanovese della provincia di Macerata.

L’anno scorso Orbetello, vincitrice della Prima Categoria nella primavera del 2019, pagò il prezzo del debutto in categoria nazionale, alternando buone prestazioni ad altre meno brillanti, stazionando nelle zone basse. L’emergenza Covid ha poi bloccato le retrocessioni e per Orbetello si è aperta un’altra opportunità. “Siamo una società giovane e abbiamo pagato lo scotto della categoria, in cui abbiamo affrontato rivali esperte, pur non sfigurando – afferma il presidente del Circolo Bocciofilo Orbetello Fernando Fommei – Quest’anno il bagaglio di esperienza acquisito e il rafforzamento della squadra ci permetteranno di affrontare al meglio la stagione”.

Fommei, assieme a De Carli, è anche il tecnico della squadra, formata da Franco Besusso, Carlo Ciani, Andrea Favia, Mauro Gennari, Leonida Maiuri, Simone Mazzolai, Valter Puccini e Claudio Tonnicchi. Un sapiente mix di esperienza e brillantezza giovanile è la formula pensata dal direttivo lagunare per ottenere la salvezza attraverso le prestazioni. “Siamo fiduciosi, ci stiamo preparando bene attraverso allenamenti continui e mirati” aggiunge Fommei, che, con il suo direttivo, fin dall’insediamento alla presidenza ha sempre creduto nelle potenzialità della squadra e del circolo, frequentatissimo con i suoi oltre 250 soci. La squadra già da tempo si sta allenando curando sia la parte tecnica che quella atletica, affidata a Ciani e Gennari. Presto il campionato prenderà il via e il Circolo Bocciofilo Orbetello sarà sicuramente protagonista.