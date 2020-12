Banca Tema dona 65 borse di studio e 31 bonus bebè: cerimonia online per salutare i premiati

GROSSETO – Nonostante la difficile situazione sanitaria attuale, Banca Tema non rinuncia a premiare gli studenti più meritevoli e i neo genitori.

Si è svolta ieri, infatti, in modalità “on line” la cerimonia di consegna delle 65 borse di studio assegnate a soci o figli di soci che si sono particolarmente distinti per meriti di studio e dei 31 bonus bebè donati ai soci che sono diventati genitori durante l’anno.

Per i premi al merito scolastico, tutti i vincitori hanno ricevuto un riconoscimento in denaro e una pergamena che sarà loro recapitata in ricordo dell’evento.

Ai soci neo genitori, invece, Banca Tema ha donato un bonus bebè ciascuno come augurio per il nuovo nato e per iniziare a costruire insieme il futuro del piccolo.

Presenti in video il presidente Valter Vincio, alcuni consiglieri di Banca Tema e il direttore generale Fabio Becherini, i quali si sono complimentati con tutti i premiati.

Ai neo diplomati e laureati hanno ricordato loro quanto sia importante l’impegno profuso negli studi per diventare cittadini attivi e consapevoli e ottenere i migliori risultati in campo professionale. Alle famiglie hanno rivolto un augurio speciale di serenità.

“Poter condividere oggi con i nostri studenti più meritevoli la gioia per i risultati ottenuti, è per noi una grande soddisfazione che ci fa riscoprire il piacere della comunità e dell’operare quotidianamente per accrescere il bene comune. Il successo scolastico e professionale di un giovane è il successo di una intera comunità – ha dichiarato il presidente Valter Vincio -. Siamo anche felici di aver conosciuto oggi i nuovi arrivati nelle famiglie dei nostri soci, auguriamo loro un futuro di serenità”.

“Il mondo del lavoro è ormai sempre più selettivo – ha aggiunto il direttore Becherini -. Le competenze professionali richieste ai neolaureati sono elevate, per questo siamo attenti alla formazione dei nostri giovani e questi riconoscimenti vogliono essere, per ciascuno dei ragazzi premiati, un incoraggiamento ad investire nel proprio percorso di studi e a realizzare le ambizioni di ognuno. Siamo vicini agli studenti e alle loro famiglie durante tutto il percorso di studi, con appositi finanziamenti per l’acquisto di libri e materiale didattico, così come siamo in grado di supportare i neo genitori con prodotti dedicati alla tutela dei risparmi destinati ai propri figli”.

L’incontro si è concluso con l’augurio congiunto, di presidente e direttore, per un Natale che più che mai quest’anno sia per tutti di condivisione e di serenità.

Di seguito l’elenco dei premiati per il merito scolastico: