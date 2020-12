Vandali spaccano il vetro al pulmino della onlus che assiste i disabili

GROSSETO – Hanno spaccato il vetro al pulmino della Tutto Possibile Onlus ASD che si occupa di assistenza ai disabili. Ieri, mercoledì, l’associazione ha subito un atto vandalico nei confronti del proprio pulmino Tassibile a cui è stato rotto il vetro laterale della porta anteriore lato guida.

«Un gesto davvero deplorevole ed ignobile verso un automezzo che viene messo a disposizione gratuitamente per le persone disabili e gli anziani per migliorare la loro autonomia – afferma il presidente Massimo Lattanzi -. La Onlus ha subito pubblicato le foto dell’accaduto nei social network ed immediatamente il tam tam della gente ha attivato tutta una serie di commenti e proposte per rimediare al fatto accaduto».

«Dopo poche ore ci è arrivata la proposta dell’officina Gori di Grosseto che si è messa a disposizione per sostituire gratuitamente il vetro del pulmino Tassibile. Grazie alla grande collaborazione di Gianluigi Perruzza che tramite i social network si è dimostrato essere molto incisivo nel mobilitare tante persone nella corsa al recupero immediato del Tassibile che presto riprenderà la sua attività per liberare i desideri delle persone con disabilità varie».