«Una tettoia per i bambini della scuola materna» la richiesta dei genitori «Se piove non sappiamo come fare»

ISTIA D’OMBRONE – Una tettoia, sopra la porta di ingresso dell’asilo il Folletto di Istia d’Ombrone. La richiesta viene dai genitori dei bambini che frequentano la scuola. «purtroppo la porta in questione è esposta alle intemperie e non è molto agevole, in caso di brutto tempo, non avere nemmeno un piccolo riparo per consegnare e riprendere i bambini» afferma la rappresentante delle mamme.

«L’altra semplice richiesta riguardava il poter avere anche noi un gazebo (come tutti gli altri asili di Grosseto) per permettere ai bambini di sfruttare il più possibile il giardino anche con l’abbassarsi delle temperature. In un anno così difficile avere la possibilità di tenere i bambini all’aria aperta il più possibile risulta fondamentale».

Purtroppo «queste nostre richieste, in tre mesi non hanno avuto risposta. Mi è stato detto che le richieste erano passate all’ufficio lavori pubblici del Comune, e che di lì a breve avremmo ottenuto quanto richiesto. Siamo al 17 dicembre e non solo non è stato fatto nulla ma ho continuato a chiamare sollecitare e scrivere ad entrambi gli uffici senza ottenere alcuna risposta nemmeno sulle tempistiche dell’intervento».

«Una tettoia ha un costo di poche decine di euro, avremmo provveduto anche noi genitori ad acquistarla (come già abbiamo fatto in passato con altro materiale) se solo ci fosse consentito poi installarla» proseguono i genitori. «L’anno scorso abbiamo avuto un grosso problema con il riscaldamento e dopo settimane di proteste dovetti “bussare” personalmente alla porta dell’assessore Chiara Veltroni per ottenere considerazione. possibile che anche per i più semplici interventi ci siano questi tempi biblici?» conclude la nota.