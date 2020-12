Qual è il miglior store online di cannabis light

Esistono tante varietà di cannabis e questo rende difficile districarsi nella delicata tematica di ciò che è legale e ciò che è illegale. Ma non solo, perché i dubbi sorgono anche relativamente a ciò che è salutare per il corpo e ciò che non lo è.

Oggi esistono tante aziende che producono cannabis light e altrettanti store che la vendono. Questo pone gli utenti di fronte ad un problema non indifferente, ossia come scegliere lo store da cui acquistare la cannabis light legale e optare quindi per un prodotto sicuro.

Quando si decide di acquistare cannabis online è bene verificare l’affidabilità del negozio e scegliere uno store online sicuro e trasparente. Ecco perché, prima di soffermarci sulle proprietà della cannabis light, elencheremo i criteri con cui scegliere il venditore da cui acquistare.

Come scegliere lo store online di cannabis light

Il CBD, acronimo di cannabidiolo, è presente in alta concentrazione in svariate tipologie di cannabis legale. È questa proprietà quella che porta immensi benefici a chi ne fa uso. Fino a qualche anno fa gli studi sulla cannabis non erano sofisticati come oggi e le conoscenze del CBD erano solo ad uno stadio embrionale.

Di recente diversi studi hanno dimostrato il fatto che il CBD non abbia effetti psicoattivi negativi, ma porti invece grandi benefici a tutto l’organismo e, in particolare, al sistema immunitario. Per questo motivo le aziende produttrici sono aumentate così come è aumentato il suo utilizzo durante processi terapeutici sia nei casi più lievi che in quelli più gravi.

Valutare la qualità del prodotto

Il primo criterio che ci ha permetto di selezionare uno store in particolare tra tutti gli altri è stato la valutazione sulla qualità del prodotto venduto al suo interno. In particolare, il CBD in alta quantità ha proprietà antipsicotiche, ansiolitiche, anti-infiammatorie e analgesiche. In aggiunta alla quantità rilevano anche altre caratteristiche come la consistenza, il colore e, non ultimo, il profumo.

Oltre a tutto ciò che riguarda la qualità del CBD, molto importante è informarsi presso l’azienda delle condizioni in cui vengono coltivate le piante. Oggigiorno, nel momento in cui un prodotto ha una grande richiesta, spesso viene coltivato con l’utilizzo massiccio di prodotti chimici. Questa tendenza porta sicuramente la pianta a crescere più velocemente, ma mina quelli che sono gli effetti benefici che è in grado di offrire all’utilizzatore.

Questo è il motivo per cui la cannabis legale in Italia ha un livello minore di THC e uno maggiore di CBD. In particolare, il livello di THC deve essere inferiore allo 0,5%.

Informarsi sull’affidabilità del venditore

Un buono store online di cannabis light non solo deve vendere un prodotto con le proprietà appena descritte, ma deve essere anche affidabile a livello commerciale. Nel momento in cui si acquista online non si può toccare con mano il prodotto per verificare la qualità e la quantità pubblicizzate dal venditore. Acquistando online un appiglio sono le testimonianze degli altri acquirenti che hanno già provato il servizio.

Uno negozio affidabile è quindi uno store che vende esattamente il prodotto che descrive sul sito web, che consegna nei tempi stabiliti (di solito pochi giorni) e che tutela la privacy dei propri acquirenti.

L’ambito della privacy è particolarmente sentito nell’odierno mondo online, ma lo è ancora di più quando parliamo di cannabis. Nonostante il suo utilizzo sia legalizzato in Italia, se effettuato nel rispetto della Legge n. 242 del 2 dicembre 2016 che lo disciplina, molti clienti preferiscono che il proprio nominativo rimanga riservato.

Tutti questi parametri ci hanno permesso di selezionare il migliore tra gli store online di cannabis light. Crystalweed seleziona con cura le piante affinché i clienti godano di tutti i benefici contenuti nei prodotti.

Le proprietà della cannabis light

La cannabis light è la tipologia il cui uso e produzione è consentito dalla legge italiana. Il motivo lo abbiamo già accennato prima, ossia il livello di THC. Nella cannabis light il valore del THC deve essere entro lo 0,5%. Con queste caratteristiche il prodotto non presenta delle controindicazioni per l’organismo ma porta, al contrario, numerosi effetti benefici. La tipologia vietata dalla normativa è quella in cui i livelli di THC superano il parametro sopra indicato.

Il motivo per cui è stato stabilito questo limite risiede nei differenti effetti che il prodotto produce sul corpo umano. Mentre la cannabis light può essere utilizzata con scopi benefici, la cannabis con elevate quantità di THC porta ad allucinazioni e ad una distorta percezione della realtà.

Ciò che vuole evitare il Governo italiano è un prodotto che mini alla salute e che provochi stati di ansia e confusione, invece di curarli. Gli studi effettuati sul CBD hanno rivelato che l’utilizzo della cannabis light non produce nessuna controindicazione ma ha al contrario un potere benefico per disturbi di diversa natura.

La cannabis terapeutica, o canapa, viene utilizzata per il trattamento di situazioni diversificate tra cui nausea e vomito, acne, psoriasi, HIV/AIDS, sclerosi multipla, dolori reumatici, artrite, osteoartrosi, fibromialgia e lesioni al midollo spinale, epilessia, sclerosi multipla, problemi di movimento, depressione, insonnia, incubi e disturbo post traumatico da stress.

Perché acquistare cannabis light

Il mondo online, come in qualsiasi settore commerciale, offre una vasta gamma di prodotti. Prima di tutto permette ai clienti di acquistarli su tutto il territorio nazionale senza doversi spostare da casa. Questo è un punto estremamente favorevole nel periodo storico in cui ci troviamo dove la mobilità è stata fortemente limitata.

Secondariamente, il commercio online di cannabis light permette ai consumatori di scegliere tra una grandissima varietà di prodotti diversi. Sul web è possibile trovare infiorescenze, olio di CBD, tisane con CBD, cosmetici e creme con CBD.

Negli shop online non si trovano solamente prodotti per l’essere umano ma anche per gli animali. Ebbene sì, gli oli al CBD possiedono effetti particolarmente benefici anche per gli amici a quattro zampe. I prodotti con questa base permettono di combattere lo stress e l’ansia che possono presentarsi nell’animale, sono indicati per il trattamento di dolori diffusi e, in generale, per favorire il benessere del suo organismo. Come per tutti i prodotti a scopo terapeutico, affinché il CBD non diventi dannoso è importante somministrarlo nelle quantità consigliate in base all’utilizzo che se ne deve fare.

Legalità e buon senso

La legge n. 242 del 2 dicembre 2016 ha reso lecita la commercializzazione, la produzione e il consumo della cannabis light nei termini di cui sopra, quindi per quei prodotti che presentano un livello di THC basso.

Questo significa che da un punto di vista legale non esistono rischi nel consumo di cannabis, se effettuato entro i limiti consentiti. Tuttavia, è sempre bene utilizzare il buonsenso soprattutto quando si viaggia.

Nonostante l’uso di cannabis light sia consentito, portarla con sé quando ci si sposta, soprattutto sui mezzi di trasporto, potrebbe far sorgere problematiche. I cani antidroga utilizzati durante i controlli della polizia non sono in grado di distinguere la cannabis light da quella illegale e questo porterebbe ad una segnalazione che andrebbe successivamente spiegata.

Nel caso di viaggi è consigliabile portare con sé delle confezioni sigillate che attestino la tipologia di cannabis contenuta nel prodotto, cosicché la responsabilità non ricada sul cliente ma sul venditore.

Secondo quanto attestato dal Consorzio Nazionale Tutela Canapa, nel 2018 il fatturato della cannabis light ha raggiunto i 150 milioni di euro. Stiamo parlando di un settore particolarmente sviluppato che potrà solo crescere in futuro.