BAGNORE – Carlotta Morganti, già laureata in Scienze biologiche, ieri ha conseguito la laurea specialistica in Biologia molecolare e cellulare all’Università di Pisa, dipartimento di Biologia, discutendo, chiaramente in collegamento da casa, la tesi dal titolo “Valutazione in vitro di proprietà probiotiche di ceppi di Bacillus Clausii”.