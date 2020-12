La Giunta approva il progetto per il consolidamento della falesia di Calamoresca

PIOMBINO – La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per l’intervento di consolidamento della falesia settentrionale di Calamoresca: un milione di euro per la progettazione e la realizzazione dell’opera che saranno interamente finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del Documento operativo di difesa del suolo.

“Grazie a questo progetto – spiega Marco Vita, assessore ai Lavori pubblici – abbiamo la possibilità di accedere a dei cospicui finanziamenti regionali essenziali per mettere in sicurezza quest’area. Il movimento della scogliera, fortunatamente, è lento e non ci sono imminenti rischi di frana ma è indispensabile intervenire in tempo così da tutelare la sicurezza dei cittadini e preservare questa preziosissima area. Eseguiremo un intervento esteticamente coerente con questo scorcio caratteristico di Piombino non lasciando opere a vista quindi, a colpo d’occhio, nulla cambierà: si tratterà di un’opera all’avanguardia, non invasiva, che però garantirà la tenuta nel tempo della scogliera di Calamoresca”.

Saranno realizzati due pozzi nell’area pavimentata che avranno un duplice scopo: strutturale, in quanto creeranno una sorta di duplice barriera che servirà a contenere il terreno antistante, e drenante, in quanto all’interno dei pozzi sono previste delle canne che serviranno a raccogliere le acque d’infiltrazione e le riverseranno a valle. Nell’occasione, sarà anche ripavimentata l’area.

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Piombino.