Il mercato si sposta: così sarà fino alla fine della pandemia

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora informa i cittadini che da oggi (17 dicembre) il mercato del primo e terzo giovedì del mese si sposta in via Roma, nel tratto davanti all’ex negozio Coop.

Negli anni scorsi, con l’obiettivo di ridare centralità al mercato cittadino, il Comune lo aveva trasferito in via sperimentale nella piazza principale del paese: piazza Garibaldi. Una scelta dettata anche dalla volontà di rivitalizzare la piazza attraverso il mercato. Poi è arrivata la pandemia e per ragioni di spazio e di distanziamento sociale è stata presa la decisione di spostarlo in piazza Balducci. Tuttavia risultava troppo delocalizzato, quindi, anche su richiesta degli operatori, è stata presa la decisione di riavvicinarlo al centro, scegliendo via Roma.

Nelle mattine di mercato ci sarà solo un piccolo disagio per la chiusura del tratto di strada dove sono allestiti i banchi.

Questa sarà, dunque, la nuova postazione almeno fino alla fine della pandemia.