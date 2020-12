Gavorrano per la legalità: premiato il presidente di Avviso pubblico per l’impegno nella lotta contro le mafie

GAVORRANO – Terza edizione per “Gavorrano per la legalità”, la giornata dedicata all’educazione contro le mafie in cui si parla di legalità, promosso dal Comune di Gavorrano per volontà del sindaco Andrea Biondi.

Il premio “Gavorrano per la legalità” quest’anno è stato consegnato a Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico, la rete di enti locali che promuove la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per «Il prezioso e costante lavoro svolto dall’Associazione a favore della difesa della legalità e per l’educazione contro le mafie».

L’iniziativa che tradizionalmente accompagna la cerimonia di premiazione, a causa dell’emergenza sanitaria, per questa edizione si è svolta online in diretta sulla pagina Facebook del Comune e sul canale YouTube di Avviso Pubblico. Oltre al sindaco di Gavorrano e Roberto Montà, hanno partecipato Andrea Benini, sindaco di Follonica e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico; Fabio Marsilio, prefetto di Grosseto, e Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

«Un riconoscimento, che ci commuove e ci onora – ha commentato il presidente Roberto Montà -, dedicato ai tanti amministratori locali della rete di Avviso Pubblico, che lavorano ogni giorno per la promozione della cultura della legalità, e allo staff, motore pulsante della nostra associazione. Questo premio è la testimonianza del senso e dell’intuizione di un gruppo di amministratori locali, di varie regioni e appartenenze politiche, che 25 anni fa decisero di dare vita ad un’associazione per impegnarsi insieme in progetti di formazione civile contro le mafie e la corruzione. Oggi sempre di più sappiamo che fare rete è necessario e imprescindibile per sconfiggere le mafie».

In passato il premio “Gavorrano per la legalità” è stato assegnato nel 2018 a Catello Maresca, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia Napoli, e nel 2019 a Marco Omizzolo, sociologo, docente universitario e scrittore impegnato nello studio e nella lotta contro il fenomeno del caporalato.